"Час тишины": в Школе современной пьесы покажут семейную комедию

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5, 6, 7 мая (и 29, 24 мая) в Московском театре "Школа современной пьесы" пройдет премьера спектакля "Час тишины" — семейной комедии с потопом, скандалом и джазом от автора театральных хитов Флориана Зеллера.

Каждого хотя бы раз отвлекали от важного дела. Так и у Мишеля, главного героя спектакля, никак не выходит послушать пластинку мечты — "Me, myself and I”. То у жены все ”сложно и непросто”, то сын просит называть его ”Долбаная крыса”, то сосед нежданно придет в гости, а вдобавок к этому — потоп в квартире.

Наступит ли тот самый час тишины у главного героя? Чем закончится эта веселая (или грустная?) история.

В качестве сценографа спектакля дебютировал известный художник Василий Ложкин.

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Фотограф — Петр Захаров