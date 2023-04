Режиссёр Кантемир Балагов заявил о завершении своей карьеры в кино

Культура

Режиссёр Кантемир Балагов заявил о своём уходе из кино.

Уроженец Кабардино-Балкарии снял всего два полнометражных фильма.

В 2017 году он дебютировал на Каннском фестивале с картиной "Теснота", а в 2019 году там же представил свой второй фильм "Дылда". Картина о двух молодых женщинах, которые возвращаются в послевоенный Ленинград, получила в Каннах приз за лучшую режиссуру и была выдвинута на премию "Оскар".

"Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно", — написал Балагов в одной из социальных сетей, после чего удалил свой аккаунт.

Два года назад появилась новость о том, что Кантемир станет режиссёром пилотных эпизодов сериала The Last of Us. Однако через некоторое время Балагов покинул проект из-за творческих разногласий с продюсерами. После выхода сериала стало известно, что шоуранеры всё же включили отснятый режиссёром материал в первый эпизод проекта.

