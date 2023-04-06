Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Алексей Учитель одобряют актёрские начинания дочек

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Юлия Пересильд рассказала, как относится к актёрской карьере своих дочерей от режиссёра Алексея Учителя.

Артистка призналась, что всегда видела талант в своих детях, однако никогда не пыталась насильно внедрить их в актёрскую профессию.

"Мы долго с Алексеем отвечали отказом на предложения снять девочек в рекламных роликах или кино. Но, когда они выросли, они стали сами соглашаться на подобные предложения. Мы им не мешаем", — отметила Пересильд в беседе с изданием "Теленеделя звёзд".

Юлия подчеркнула, что всегда переживает и волнуется за дочек, потому что в полной мере осознаёт, насколько сложна профессия актёра.

"Радуемся, но держим руку на пульсе. Волнуемся за их физическое и ментальное здоровье", — заявила артистка.

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