Актриса Юлия Пересильд рассказала, как относится к актёрской карьере своих дочерей от режиссёра Алексея Учителя.
Артистка призналась, что всегда видела талант в своих детях, однако никогда не пыталась насильно внедрить их в актёрскую профессию.
"Мы долго с Алексеем отвечали отказом на предложения снять девочек в рекламных роликах или кино. Но, когда они выросли, они стали сами соглашаться на подобные предложения. Мы им не мешаем", — отметила Пересильд в беседе с изданием "Теленеделя звёзд".
Юлия подчеркнула, что всегда переживает и волнуется за дочек, потому что в полной мере осознаёт, насколько сложна профессия актёра.
"Радуемся, но держим руку на пульсе. Волнуемся за их физическое и ментальное здоровье", — заявила артистка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.