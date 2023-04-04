На Большой сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектакля "Король Лир"

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2 апреля 2023 года на Большой сцене Театра Российской Армии состоялась премьера спектакля "Король Лир" в постановке заслуженного артиста России, режиссера Андрея Бадулина и художника-постановщика Марии Вольской.

К истории о короле Лире Театр Российской Армии обращается впервые: в новом спектакле в единое целое переплетаются темы неблагодарности детей, борьбы за власть, взаимосвязи человека и окружающей его природы, разрушения естественных отношений между людьми. Здесь есть гнев, жестокость, но и бесконечная преданность, доброта и любовь.

"Нам было интересно искать в пьесе созвучность с современным человеком и одной из отправных точек стал новый перевод Григория Кружкова, о достоинствах которого очень верно написал историк театра и выдающийся шекспировед Алексей Бартошевич. Этот перевод непривычен слуху, в нем не так много поэзии, но он словно ближе к сегодняшнему дню. В процессе репетиций мы пытались определить, где проходит грань между человечностью и бесчеловечностью, поговорить о сущности человека, что движет им в решающие моменты. И как нам кажется, в этой "беспросветной" истории мы нашли свет — мерилом всех вещей должна быть любовь", — делится режиссер спектакля Андрей Бадулин.

Заслуженный артист России Сергей Колесников, исполнитель роли короля Лира:

"Родиться человеком, ещё не значит им стать: "человек, по сути своей, — только бедное голое двуногое животное". Пройдя через горнило испытаний и трудностей, смирив гордыню, проявляется в человеке живое, его суть. Это тот образ Лира, к которому мы пришли путем долгих исканий и проб".

Роли исполняют ведущие артисты, известные по театральным и киноработам:

король Лир — заслуженный артист России Сергей Колесников (х/ф "Хождение по мукам", "Крепость Бадабер"),

граф Кент — Вячеслав Разбегаев (х/ф "Экипаж", "Обитаемый остров"),

Николай Токарев (х/ф "Шифр"),

в роли Шута — Дмитрий Ломакин (х/ф "Надвое", "Спроси Марту").

В фойе Большого зала к премьере открылась экспозиция "Уильям Шекспир в Театре Российской Армии". Это уже десятое обращение к его пьесам, первой постановкой был легендарный спектакль Алексея Попова "Укрощение строптивой".

Даты следующих спектаклей — 26 апреля, 12 и 31 мая 2023 года.