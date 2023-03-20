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Премьера в "Театральной лаборатории ЗИЛ" - спектакль "Рыбий глаз"

Культура

Театр "Револьвер" 23 марта в 19:00 сыграет спектакль победителя всероссийского проекта "Цех драматургов-2022" Вячеслава Комкова "Рыбий глаз". Проект создан при поддержке "Президентского фонда культурных инициатив".

Премьера в "Театральной лаборатории ЗИЛ" - спектакль "Рыбий глаз"

Все знают, что Каин убил Авеля, но не все знают, из-за чего. Из-за любви. Каин решил, что Бог любит Авеля больше. А мать 11-го летнего мальчишки Юрки Вешнякова из спектакля больше любит его брата Витьку. Так думает Юрка. И так внушает ему колдунья баба Дора: "Нютка дрянь, мамка твоя, отдала тебя, не любит". Чем не повод убить брата? "Выбирай, малец, ты или он", — твердит старуха и от взгляда ее мутных рыбьих глаз "по животу расплывается кровавое пятно, забираясь все выше и выше".

Ты или брат? Всевидящее око или рыбий глаз? Вера или суеверие? Жертвенная любовь богородицы или животный страх потери ребенка? Порой так непросто сделать, казалось бы, очевидный выбор и распознать явную подмену, если от твоего решения зависит жизнь любимого существа. Или нелюбимого? И все дело в этом?

Погрузившись вслед за автором пьесы Вячеславом Комковым в 90-е годы прошлого столетья — в эпоху тотальной нелюбви и озлобленности, как Юрка Вешняков в мутные воды пруда, где ему является воплощение этого самого зла, колдунья бабка Дора, авторы спектакля ищут ответ на вопрос "ты или брат"?

"Обращение автора к той эпохе, к одному из самых драматичных эпизодов новой России в попытке исследования причин возникновения зла, которое висит над миром, как немигающий рыбий глаз, сеющий насилие и жестокость и направляющий руку братоубийцы, на мой взгляд, знаменательно и не случайно.

Ведь даже если в той, так сказать, образцово враждебной среде, чьи беспризорные дети выживали в жестоком безжалостном мире, законом которого было право сильного, истинным даром, благодаря которому можно сохранить себя, становится дар братской любви, делающий, на первый взгляд, столь уязвимым в мире зла обладателя этого дара, то и у нас есть надежда.

Надежда на то, что и нас, как героев этой истории, спасет Любовь, даже если они не отдают себе отчет в том, почему они спаслись", — считает режиссер спектакля, художественный руководитель Театра "Револьвер" Сергей Власов.

Главные роли играют молодые актеры по возрасту, недавние выпускники театральных вузов Москвы.

Художник-постановщик спектакля — известный московский театральный художник Елена Ярочкина.

Адрес: Москва, Восточная, 4, к. 1

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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