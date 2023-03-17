Режиссёр Фёдор Бондарчук подтвердил, что "НМГ студия" работает над созданием фильмов про певца Игоря Талькова и строительство небоскрёба Башня "Федерация" в деловом районе столицы "Москва-сити".
По словам Бондарчука, работа над фильмами находится на этапе написания сценария. Режиссёр подчеркнул, что над проектами трудится Сергей Кальварский, который получил широкую известность после выхода сериала "Фишер".
"Есть в Сети видео, в котором на сцену "Юбилейного" выходит человек и говорит, что в Игоря Талькова стреляли. Это как раз был Серёжа Кальварский", — отметил Бондарчук.
В беседе с изданием "Ведомости" руководитель исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов отметил, что кино про Талькова вполне сможет заинтересовать молодёжную аудиторию, если в него будет добавлена детективная интрига.
Картина про Башню "Федерация", по мнению Иванова, будет интересна, если создатели сконцентрируют своё внимание на личности отвечавшего за строительство Сергея Полонского.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.