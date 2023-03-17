Режиссёр Фёдор Бондарчук рассказал о работе над фильмом об Игоре Талькове

1:08 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссёр Фёдор Бондарчук подтвердил, что "НМГ студия" работает над созданием фильмов про певца Игоря Талькова и строительство небоскрёба Башня "Федерация" в деловом районе столицы "Москва-сити".

По словам Бондарчука, работа над фильмами находится на этапе написания сценария. Режиссёр подчеркнул, что над проектами трудится Сергей Кальварский, который получил широкую известность после выхода сериала "Фишер".

"Есть в Сети видео, в котором на сцену "Юбилейного" выходит человек и говорит, что в Игоря Талькова стреляли. Это как раз был Серёжа Кальварский", — отметил Бондарчук.

В беседе с изданием "Ведомости" руководитель исследований Института кино ВШЭ Олег Иванов отметил, что кино про Талькова вполне сможет заинтересовать молодёжную аудиторию, если в него будет добавлена детективная интрига.

Картина про Башню "Федерация", по мнению Иванова, будет интересна, если создатели сконцентрируют своё внимание на личности отвечавшего за строительство Сергея Полонского.