В Театре Российской Армии — "Наши люди"

2:51 Your browser does not support the audio element. Культура

В Театре Российской Армии состоялся запуск нового проекта — театральной передачи о героях нашего времени "Наши люди" и первый выпуск уже доступен для просмотра на видеоплатформе Youtube. Автором и ведущей выступила народная артистка России Ольга Богданова. Гостьей первой передачи стала артистка Театра Российской Армии, музыкант и композитор Анна Осипова — Юта.

"Наши люди" — это разговор с гостем в театральной гостиной Театра Армии, где будут появляются новые герои — Наши люди, представители разных сфер: актеры, музыканты, военные врачи, военнослужащие, их жены. Темы разговоров — любые, и, конечно, творчество: в каждом выпуске будут звучать стихи и музыка.

"Время меняется и подсказывает нам, кто они, герои нашего времени — молодые люди — защитники, их жены и матери, военные врачи, артисты, выступающие на передовой. Герои не навязанные, так называемые "звезды", а настоящие, благодаря которым возвращается первозданное значение словам Родина, герой, Отечество, патриотизм. Они не кричат об этом, но им точно есть что рассказать, строки Роберта Рождественского: "Счастье общее и горе общее, у моей земли и у меня" для них не пустой звук. Наше решение идти по пути собственного выбора, "от сердца" оказалось верным: выход нашей передачи практически совпадает с моментом получения Ютой звания заслуженной артистки России. Приглашая её в качестве первой гостьи, мы об этом не знали. Нам хотелось в ходе простой и искренней беседы раскрыть её для зрителей и, по-моему, у нас получилось", — поделилась ведущая программы, народная артистка России Ольга Богданова.

Гостья первого выпуска — артистка Театра Российской Армии, музыкант, композитор и теперь заслуженная артистка России Анна Осипова, выступающая под псевдонимом Юта. На её счету одиннадцать студийных альбомов и более сорока работ в качестве композитора для кино, театра и сериалов. В её репертуаре — песни разных жанров, но особенное место занимают патриотические композиции о Родине и героях-защитниках. Её называют "амбассадором Российской Армии": артистка выступала в Сирии, с 2015 года ездит с концертами на Донбасс, выступает в местах боевых действий, гарнизонах, госпиталях, давая по несколько концертов в день. В феврале у Юты вышла премьера песни "Я буду ждать тебя", которую она написала по дороге из Луганска и посвятила всем женщинам, которые ждут (и дождутся) своих любимых и дорогих людей.