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В "Школе современной пьесы" в марте пройдет спектакль "Толстого нет"

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Культура

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 8, 9, 28, 29 марта в театре "Школе современной пьесы".

В "Школе современной пьесы" в марте пройдет спектакль "Толстого нет"

Толстого нет, но всё о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.

В ролях:

  • Ирина Алфёрова,
  • Валерия Ланская,
  • Татьяна Циренина,
  • Олег Царёв,
  • Иван Мамонов,
  • Алексей Гнилицкий,
  • Николай Голубев,
  • Александр Сеппиус,
  • Ольга Грудяева,
  • Павел Дроздов.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
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