В "Школе современной пьесы" в марте пройдет спектакль "Толстого нет"

Спектакль "Толстого нет" с Ириной Алфёровой состоится 8, 9, 28, 29 марта в театре "Школе современной пьесы".
Толстого нет, но всё о нем. В семье великого писателя возникает конфликт. Его секретарь, дети, жена пытаются повлиять на судьбоносное решение творца: завещать ли свои произведения народу или переписать права на них Софье Андреевне? Кто прав? Решать вам.
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