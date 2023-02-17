Актриса Эвелина Блёданс стала первой участницей шоу "Новые звёзды в Африке" на ТНТ

1:12 Your browser does not support the audio element. Культура

Съемки третьего сезона шоу "Звёзды в Африке" стартовали. Российские знаменитости продолжат бороться за еду и денежный приз в эфире телеканала ТНТ.

Накануне стало известно, что участие в шоу "Новые звёзды в Африке" примет актёр Виталий Гогунский, а компанию ему составит телеведущая Эвелина Блёданс.

"На фото со съёмочной площадки видно, что 53-летняя Блёданс находится в прекрасной физической форме. У Эвелины уже есть опыт участия в экстремальных проектах на выживание. Актриса появлялась в шестом сезоне "Последнего героя", однако не дошла до финала", — пишет издание StarHit.

Имена других звёздных участников пока держатся в тайне. Однако о нововведениях третьего сезона организаторы уже сообщили.

Теперь у звёзд не будет вообще никаких продуктов. На испытаниях им придётся бороться даже за перловку и бобы, которые раньше можно было найти на звёздной кухне в качестве бесплатного бонуса. При этом призы за победу в состязании можно будет обменять не только на пищу, но и на предметы первой необходимости.