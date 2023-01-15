Актриса Эвелина Блёданс сообщила, что ей всё равно на санкции против неё на Украине

Актриса театра и кино Эвелина Блёданс прокомментировала своё отношение к санкциям, которые против неё ввели на Украине. Артистка чётко дала понять, что ей "всё равно".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против актрисы и других медийных персон России, которые будут действовать 10 лет.

В беседе с журналистами Блёданс отметила, что на данный момент она находится на отдыхе и её не заботят "санкционные списки Украины".

"Я на Бали, у меня ретрит, нафиг мне вообще ваш Зеленский?" — высказалась Блёданс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.