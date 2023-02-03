6 февраля в 16.00 в Главном зрительском фойе театра состоится церемония открытия памятной Звезды выдающейся артистки Театра Российской Армии Людмилы Ивановны Касаткиной.
Людмила Ивановна пришла в театр в 1947 году, сыграв более шестидесяти ролей, среди которых
Зрители также помнят актрису по известным советским фильмам "Укротительница тигров" режиссеров Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского, "Помни имя свое", "Операция "Трест" Сергея Колосова.
В церемонии открытия памятной Звезды примут участие:
и молодые артисты театра.
Традиция открывать памятную Звезду в честь легендарных артистов, прославивших Театр Армии, появилась в 2020 году. Сегодня на "Звездной аллее" можно увидеть Звезды
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