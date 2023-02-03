В ЦАТРА состоится церемония открытия памятной Звезды Людмилы Касаткиной

6 февраля в 16.00 в Главном зрительском фойе театра состоится церемония открытия памятной Звезды выдающейся артистки Театра Российской Армии Людмилы Ивановны Касаткиной.

Людмила Ивановна пришла в театр в 1947 году, сыграв более шестидесяти ролей, среди которых

Катарина в спектакле "Укрощение строптивой",

Комиссар в "Оптимистической трагедии",

Киса в "Раскинулось море широко",

Лейди Торренс в "Орфей спускается в ад",

Миссис Сэвидж в "Странной миссис Сэвидж".

Зрители также помнят актрису по известным советским фильмам "Укротительница тигров" режиссеров Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского, "Помни имя свое", "Операция "Трест" Сергея Колосова.

В церемонии открытия памятной Звезды примут участие:

Народная артистка СССР Людмила Чурсина,

Народная артистка РСФСР Алина Покровская,

Народная артистка России Ольга Богданова,

Народный артист России Артём Каминский,

Заслуженная артистка России Алиса Богарт

и молодые артисты театра.

Традиция открывать памятную Звезду в честь легендарных артистов, прославивших Театр Армии, появилась в 2020 году. Сегодня на "Звездной аллее" можно увидеть Звезды

Народного артиста СССР Алексея Дмитриевича Попова,

Народного артиста СССР Андрея Алексеевича Попова,

Народной артистки СССР Любови Ивановны Добржанской,

Народной артистки СССР Нины Афанасьевны Сазоновой

и Народного артиста СССР Владимира Михайловича Зельдина.