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Джеймс Ганн: выход нового фильма о Супермене запланирован на 2025 год

Культура

В 2025 году зрители смогут увидеть новые приключения Супермена. DC Studios не намерена сдаваться в борьбе с Marvel.

Джеймс Ганн: выход нового фильма о Супермене запланирован на 2025 год

Прошло три месяца с тех пор, как Джеймс Ганн и Питер Сафран возглавили подразделение DC Studios в составе кинокомпании Warner Brothers. Именно оно занимается съёмками блокбастеров про приключения супергероев из комиксов. Это подразделение является главным конкурентом Киновселенной Marvel в составе Universl. Если в DC действуют такие супергерои, как Бэтмен, Супермен и Чудо-женщина, то Marvel отвечает на это Тором, Человеком-пауком, Капитаном Америкой и прочими многочисленными "мстителями".

Ганн рассказал, что 11 июля 2025 года выйдет фильм "Супермен: Наследие", который станет очередной частью франшизы про приключения самого популярного героя комиксов в DC. Готовится и экранизация комикса The Brave and the Bold, который подарит зрителям новую встречу с Бэтменом и даже с его сыном. Также планируется постановка картины "Супергерл: Женщина завтрашнего дня", как пишет Variety.

Отметим, что в последние годы блокбастеры по комиксам DC часто проваливаются в прокате или едва окупаются. Можно вспомнить такие картины, как "Человек из стали" или "Лига справедливости", которые с огромным трудом собрали в прокате двойной бюджет, достаточный для выхода в ноль (с учетом сборов кинотеатров в 50%). Напротив, проекты Киновселенной Marvel приносят студии колоссальные доходы. Лента "Мстители: Финал" стала вторым самым кассовым фильмом в истории после "Аватара", собрав свыше $2,7 млрд при бюджете в $400 млн.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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