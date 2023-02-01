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Наталия Красовская

Проверенные технологии: американские лекала украинских пропагандистских комиксов

Общество

Массовый охват аудитории — обязательный аспект любой пропаганды. Часто её инструментами становятся максимально доступные широкой публике виды искусств, в первую очередь — кино. Однако, если мы говорим о воспитании подрастающего поколения в нужном идеологическом духе, то стоит вспомнить о комиксах. Уже второй век эти рисованные истории заметно влияют на формирование картины мира новых граждан.

Проверенные технологии: американские лекала украинских пропагандистских комиксов

Массовое искусство ориентировано, в первую очередь, на визуальное восприятие. Это позволяет понизить когнитивный ценз зрителя — его интеллектуальный и возрастной уровень, а значит — направить программирующее воздействие на самые внушаемые социальные группы. Влиять на несформированные умы, склонные к радикализму — одна из основных задач любых нечистоплотных пропагандистов.

Комиксы, зародившиеся как морализаторские картинки к Библии, за годы развития стали отточенным орудием внушения и пропаганды, в первую очередь, в США.

Супергеройские истории, с первого выпуска "Супермена" в тридцатых годах ХХ века, неизменно несли в себе сразу несколько функций. Они не только позволяли зрителю отрешиться от непривлекательной реальности, но и задавали очень конкретную картину мира. В сюжетах происходило безапелляционное разделение на белое и чёрное — сохраняющих "идеальный американский порядок" героев и жаждущих глобальных перемен злодеев.

Процесс формирования картины мира аудитории комиксов в США практически с самого начала находился под контролем пропагандистских агентств. Государству то и дело требовалось мобилизовывать и воодушевлять массы, внушать ненависть к противникам. Это было актуальной задачей

  • во Вторую мировую,
  • во время "Холодной войны",
  • в ходе военных действий американцев на Корейском полуострове,
  • во Вьетнаме.

Комиксы в те времена отличали

  • простота сюжетов,
  • низкие требования к реалистичности происходящего,
  • яркая картинка,
  • чёткий эмоциональный посыл.

Всё это позволяло представлять американских солдат лихими героями, а их противников — выродками, заслуживающими позорной смерти.

Казалось бы, подобные расистские сюжеты в США ушли в прошлое. Но на протяжении последних 15 лет можно наглядно проследить, как лекала американских военно-приключенческих комиксов 1940-1950-х годов применяются украинской пропагандой. Причём, происходит это под несомненным кураторством западных специалистов.

Начало процессу положило осовремененное переиздание рисунков о деятельности Украинской Повстанческой Армии и "информационное" издание 2008 года "Убийство по заказу КГБ" о "трагической гибели" Степана Бандеры. Украинским детям принялись внушать, что русские — их непримиримые враги, нелюди, с которыми невозможно вести диалог.

В "первом национальном украинском комиксе" 2015 года "Украинские супергерои" команда из бывшего казака Кобзаря, Киборга из Луганска, Укропа — травника из Карпат — и студентки Веры боролась с двухголовыми орлами-людоедами и "колорадами". От "северного соседа" защищают Украину и "Хранители страны" в серии комиксов 2017 года. Эти современные украинские супергерои носят имена легендарных основателей Киева: Кий, Щек, Хорив и Лыбедь.

Художественная составляющая "Хранителей" оставляет желать лучшего, продолжая традиции американского военно-приключенческого жанра. Его художественные свойства всегда слабо интересовали правительственного заказчика. Но комикс "Воля", первый том которого вышел в том же 2017-м, — это уже коммерческий проект, выполненный на очень высоком уровне.

"Волю" отличает качественная полиграфия и трендовый сюжет в жанре альтернативной истории, в котором победа украинской армии над большевиками в 1918 году и возвращение "исконно-украинских земель" образует великую европейскую Украинскую державу. "Альтернативный" сюжет уверяет читателя в непобедимости украинской армии и максимально дегуманизирует противника. Русские в комиксе — не нация, а мерзкая потусторонняя нечисть, которую можно только уничтожать.

К примеру, злобные призраки Николая II и его дочери насылают призрачную белогвардейскую армию на "украинский" Ростов-на-Дону. Вдобавок, столь же "альтернативные" псевдоисторические сноски в издании закладывают искажённые представления о реальной роли Украины в мировой истории и отрицают все признанные достижения России.

В современном нейролингвистическом программировании распространена логическая структура "Пирамида Дилтса". В ней шесть уровней:

Окружение — Поведение — Способности и возможности — Убеждения и ценности — Идентичность — Миссия.

При этом, решение проблемы всегда находится на один-два уровня выше её самой. То есть, чтобы изменить ценности и убеждения украинцев или сформировать их новую идентичность, пропаганде необходимо переписать национальную идентичность и миссию. Комиксы — действенное орудие и для этих целей.

В 2018 году на Украине был выпущен и распространён по учебным заведениям и библиотекам комикс "Приключения Никитки". Сюжет прост: мальчик из прифронтового посёлка после похищения родителей бойцами ЛНР попадает к украинским военным, которые спасают и воссоединяют семью. "Отрицательные" русские и "положительные" украинцы противопоставляются абсолютно на всех уровнях Пирамиды Дилтса.

Русские некрасивы и неопрятны, пьют и носят на шее арафатку. От этого, кстати, становится ещё очевиднее, что к созданию комикса приложили руку американские специалисты, которым близок отрицательный образ "террористов" из Ирана и Афганистана. В то же время украинские военные в "Приключениях Никитки" мужественны, спортивны, аккуратны.

Русские в комиксе ведут себя как подлецы и трусы, которые бомбят мирные сёла, а украинцы представлены блестящими профессионалами и благородными защитниками. В исторических заслугах и способностях россиянам тоже отказано. На приведённой в комиксе карте в составе Киевской Руси указаны, помимо Киева, Переяславль, Владимир, Чернигов, Смоленск, Новгород, а на месте Москвы изображены первобытные люди у костра, вокруг которых ходят медведи. Этот стереотип — ещё одна отсылка к западным вдохновителям проекта. Противопоставляются и убеждения сторон: именно России в комиксе приписывают утверждение, что западные и восточные украинцы — два разных народа. Притом, что в реальности поиски "тайных москалей" в своих рядах свойственны именно украинцам.

То есть, на уровне "Идентичность" "Приключения Никитки" формируют у украинских детей представление о том, что украинцы — наследники могучей Киевской Руси и потомки казаков — героических свободолюбивых воинов. "Миссией" же народа при таких предпосылках становится оборона родной земли от иноземных захватчиков. Но борьба, как миссия украинской нации, требует врага, на роль которого задолго до СВО и была назначена Россия.

Показательно, что большая часть перечисленных проектов нацелена преимущественно на детскую и молодёжную аудиторию. Они ещё и распространялись киевской властью по образовательным учреждениям и библиотекам, в том числе — на русском языке в юго-восточной части Украины. По заявлениям авторов, все выше названные комиксы призваны воспитывать подрастающие поколения в духе патриотизма. Но то, что украинский патриотизм предлагается выращивать из ненависти к ближайшему соседу, с которым Украину связывают столетия общей истории, не оставляет сомнений в западных источниках вдохновения для этих проектов.

Автор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Темы сша кино дети россия украина история культура психология
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