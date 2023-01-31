Стало известно, что долги недавно скончавшейся Лизы Мари Пресли превышают $4 млн. Но страховки на огромную сумму все возместят.
Лиза Мари Пресли была единственной дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Она скончалась 12 января этого года за три недели до своего 55-летия, и теперь выясняется, что на момент смерти у неё были огромные долги, которые превышали $4 млн. Издание TNZ сообщает, что эти долги вскоре будут погашены с помощью предусмотрительно оформленных страховок.
Семья женщины теперь может рассчитывать на общую сумму в $35 млн за счёт сразу двух страховок, которые были оформлены на случай болезней и преждевременной смерти Лизы Мари Пресли. По одной из страховок причитается выплата в $25 млн, а по другой — в $10 млн.
Также издание утверждает, что накануне смерти в попытках расплатиться по долгам Лиза Мари пыталась обналичить один из страховых полисов. Это позволило бы ей получить $2 млн, но, как говорят информированные источники, из-за затянувшихся бюрократических проволочек, певица так и не получила ни цента.
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