Единственная дочь Элвиса Пресли оставила после себя огромные долги

Стало известно, что долги недавно скончавшейся Лизы Мари Пресли превышают $4 млн. Но страховки на огромную сумму все возместят.

Лиза Мари Пресли была единственной дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Она скончалась 12 января этого года за три недели до своего 55-летия, и теперь выясняется, что на момент смерти у неё были огромные долги, которые превышали $4 млн. Издание TNZ сообщает, что эти долги вскоре будут погашены с помощью предусмотрительно оформленных страховок.

Семья женщины теперь может рассчитывать на общую сумму в $35 млн за счёт сразу двух страховок, которые были оформлены на случай болезней и преждевременной смерти Лизы Мари Пресли. По одной из страховок причитается выплата в $25 млн, а по другой — в $10 млн.

Также издание утверждает, что накануне смерти в попытках расплатиться по долгам Лиза Мари пыталась обналичить один из страховых полисов. Это позволило бы ей получить $2 млн, но, как говорят информированные источники, из-за затянувшихся бюрократических проволочек, певица так и не получила ни цента.