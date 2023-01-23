Актриса Марина Аниканова предположила, что находящийся в медикаментозной коме фигурист Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией.
Свою версию артистка изложила в рамках передачи "Звёзды сошлись" на телеканале НТВ. Аниканова отметила, что Костомаров не мог так сильно заболеть из-за банального катания на катке.
"Мне кажется, что это какой-то вирус. Просто Оксане всего не говорят", — заявила актриса, имея в виду жену олимпийского чемпиона Оксану Домнину.
С Аникановой согласился и врач Сергей Пурясев. По его мнению, врачи клиники, где сейчас находится фигурист, приняли решение ввести его в медикаментозную кому только для того, чтобы организм Костомарова направил все силы на борьбу с вирусной инфекцией.
Роман поступил в медучреждение 10 января. Он сам принял решение обратиться в больницу, после того как почувствовал сильное недомогание. Медики диагностировали у него пневмонию и сепсис, однако анализы спортсмена на ковид и грипп оказались отрицательными.
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