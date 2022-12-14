Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боррель: идея о трибунале по Украине не нашла единой поддержки в Евросоюзе
Mash: Брат Моисеева Толкач намерен судиться за наследство певца
В Белгородской области могут расширить ограничения продажи алкоголя
NDP: Зеленскому не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских
В NYT заявили, что Мелитополь может стать новой целью зимнего наступления ВСУ
Полиция вернула Национальной библиотеке Карелии книгу стоимостью 1,4 млн рублей
Дивный новый мир Юрия Грымова в театре "Модерн"
Депутат Куринный: полис ДМС позволяет заместить недостатки системы ОМС
Арестович: на Украине за Россию воюют иранцы, корейцы и китайцы

В Зарядье состоится премьера детского мюзикла "Сказочник большой страны"

Культура

18 декабря в Концертном зале "Зарядье" состоится премьера детского мюзикла, посвященная главному детскому поэту страны Корнею Ивановичу Чуковскому, которому в этом году празднуется 140 лет со дня рождения.

В Зарядье состоится премьера детского мюзикла "Сказочник большой страны"

"Сказочник большой страны", так называется мюзикл в честь замечательного писателя, на чьих стихотворных сказках выросло несколько поколений страны. Эта светлая история, рассказанная с помощью музыки и танца детьми, вернет даже самого серьезного взрослого в собственное детство.

  • "Муха-Цокотуха",
  • "Доктор Айболит",
  • "Мойдодыр",
  • "Телефон",
  • "Бармалей" —

вот только несколько известных каждому ребенку и взрослому сказок, на основе которых и создано отдельное цельное произведение, мюзикл "Сказочник большой страны". Спектакль сделан в уникальном жанре: это и мюзикл, и "сказка под музыку", и "сказка с хором", и собственно спектакль, в котором зритель слышит фрагменты биографии детского писателя.

Главное действующее лицо — Сказочник Чуковский, роль которого исполняет артист театра и кино Андрей Финягин. Самая классическая подача стихов (за которой стоит Школа-стадия МХАТ и курс Олега Ефремова, выпускником которого был Финягин). Самые узнаваемые стихи. И самая живая и органичная история, погружающая в светлые моменты детства, и рассказанная с помощью музыки и танца детьми. 70 детей-артистов самого известного коллектива, Большого детского хора им. В. С. Попова, исполняют в мюзикле все музыкальные и танцевальные номера. С детьми занималась и ставила авторские танцы профессиональный балетмейстер — Светлана Иванова, педагог-хореограф, лауреат многочисленных международных танцевальных конкурсов. Не каждый профессиональный взрослый артист способен без фонограммы танцевать и играть на сцене, однако в мюзикле Большой детский хор танцует и поет чистым живым звуком.

В спектакле звучат стихи Чуковского и песни исключительно на его стихи — никаких импровизаций со всеми любимыми текстами. Уникальный музыкальный материал кропотливо подобран художественным руководителем хора, заслуженным артистом России Анатолием Кисляковым.

Спектакль предназначен не только детям, но и их родителям, которые 20-50-70 лет назад познавали родную речь с помощью стихов Чуковского.

Продолжительность: 1 час без антракта

Возрастное ограничение: 0+

Билеты: от 400 до 1800 руб.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Песков: о выводе российских войск с Украины до конца года не может идти и речи
Причины выпадения волос могут быть разными, но переживать не стоит Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
На аэродроме в Энгельсе оставили послание спутникам НАТО: "Смерть нацистам"
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Генерал Гурулёв: Европа готовит полномасштабную войну с Россией на континенте
Последние материалы
Японские инженеры научили роботов смеяться
Тарадеева: первые симптомы свиного гриппа нередко проявляются спустя неделю
Коротченко: передача Киеву ЗРК Patriot является шагом США к эскалации конфликта
В "Одноклассниках" появились новогодние стикеры и рамки на аватар с каланом
NYT: подозреваемый в заговоре в Германии Генрих XIII встречался с дипломатами РФ
Ходаковский предложил стажироваться командирам новых частей ВС РФ в "Востоке"
США и Россия готовы обменяться ещё десятком заключённых: на очереди Навальный*?
Комбат 72-й бригады ВСУ Андрей Верхогляд уничтожен под Авдеевкой
Шаптала: боевики ВСУ отказываются выполнять приказы командиров
TAC: США приготовились отдать Крым, новые регионы и Одессу?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников