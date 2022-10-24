"Суламифь" — премьера в Театре Армии

1 ноября в 19:30 на Экспериментальной сцене Центрального академического театра Российской Армии состоится премьера спектакля "Суламифь" в постановке Марии Шмаевич.

В основе спектакля — одноименная повесть Куприна, написанная в начале XX века по знаменитому библейскому сюжету. Современники называли её гимном женской красоте и молодости. Постановка Театра Армии — это еще и гимн настоящей любви и страсти — они пронизывают каждое движение актеров, каждую реплику!

"Это история любви Царя Соломона и юной красавицы Суламифи в семи днях. История отношений мужчины и женщины от первой встречи и любви с первого взгляда, до трагического расставания, когда смерть разделяет влюблённых, но любовь навсегда остаётся в сердце того, кто остаётся жить. Наш спектакль создан на слиянии двух направлений театра — драматического и пластического, здесь играют актеры "синтетического театра", как говорил Александр Яковлевич Таиров", — делится режиссёр спектакля — актриса Театра Армии, педагог кафедры сценической пластики ГИТИС Мария Шмаевич.

"Любовь бедной девушки из виноградника и великого царя никогда не пройдет и не забудется, потому что крепка, как смерть, любовь, потому что каждая женщина, которая любит, — царица, потому что любовь прекрасна!"

А. И. Куприн

Спектакль был создан в рамках актерско-режиссерской лаборатории Театра Российской Армии, которая проходила в конце 92-го сезона.

Премьерные показы пройдут 1 и 24 ноября. Зрители могут приобрести билеты без наценки на сайте театра.