Объявлен приём работ на Международную литературную премию им. Есенина

Комитет Международной литературной премии им. С. Есенина "О РУСЬ, ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ" объявляет о начале приема работ на Есенинку-2023.
Работы принимаются по номинациям:
ВНИМАНИЕ: Впервые предварительный отбор по номинации "Интернет-поэзия" производится непосредственно на сайте Премии.
Правила подачи работ — на официальном сайте Премии.
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