Объявлен приём работ на Международную литературную премию им. Есенина

Комитет Международной литературной премии им. С. Есенина "О РУСЬ, ВЗМАХНИ КРЫЛАМИ" объявляет о начале приема работ на Есенинку-2023.

Международная литературная премия О Русь, взмахни крылами

Работы принимаются по номинациям:

"Большая премия" — за крупное поэтическое произведение или поэтический сборник;

"Честь и достоинство" — за весомый вклад в дело служения русской поэзии;

"Взыскующим взглядом" — научное есениноведение, критика;

"Песенное слово" — исполнение песен на стихи Есенина;

"Русская надежда" — поэзия молодых (14-26 лет);

"Издательство, пропагандирующее творчество Сергея Есенина";

"Дебют в поэзии";

"Кино, театр, телевидение";

"Переводы" - за самый полный и художественный перевод поэзии Есенина на другие языки.

ВНИМАНИЕ: Впервые предварительный отбор по номинации "Интернет-поэзия" производится непосредственно на сайте Премии.

Правила подачи работ — на официальном сайте Премии.