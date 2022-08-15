Режиссёр Бортко призвал закрыть киностудии Зеленского в России

Российский кинорежиссер Владимир Бортко рассказал, почему компании президента Украины Владимира Зеленского продолжают работать в России.

Ранее СМИ сообщали, что одна из студий украинского лидера под названием "Грин Филмс" сменила владельца и теперь половина этой компании принадлежит жительнице Твери Ольге Лосевой, а второй половиной руководит само ООО.

Бортко признался, что не знал об этом. Его удивило то, что киностудии Зеленского до сих пор не закрыты в РФ.

"Данной информацией должно озаботиться Министерство Культуры или Фонд Кино, я полагаю. Раз об этом стало известно, то теперь долго эти киностудии здесь работать не будут, я надеюсь", — заявил режиссёр в беседе с Общественной Службой Новостей.

Ранее читатели британской газеты Daily Mail назвали "встречей двух комиков" визит американского актёра комедийного жанра Бена Стиллера к Зеленскому.