Британцы назвали встречу Зеленского и Бена Стиллера "встречей двух комиков"

Читатели британской газеты Daily Mail иронично прокомментировали встречу американского актёра комедийного жанра Бена Стиллера с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Один из юзеров написал, что украинский лидер так и остался актёром, который окружает себя комиками даже в кризисное для страны время.

"Я вижу двух комиков, играющих свои роли перед объективом", — поделился мнением другой пользователь.

Ещё один читатель Daily Mail отметил, что у Зеленского и Стиллера поразительно большой нарциссизм. Он назвал эту встречу пиаром и рекламой.

В конце марта украинский город Львов посетила голливудская кинозвезда Анджелина Джоли. Сначала она посетила кофейню, а потом ей пришлось прятаться в бомбоубежище после воздушной тревоги.