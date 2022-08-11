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Новую постановку оперы "Кармен" представят на "Роза Хутор"

Культура

Знаменитая опера Бизе "Кармен" впервые прозвучит в горах Сочи. Ее представят публике 26 и 27 августа на высоте 1050 метров над уровнем моря — на открытой сцене парка "Лайзо" горного курорта "Роза Хутор".

Афиша оперы Кармен
Афиша оперы Кармен

 

Премьера "Кармен" состоится в рамках I Сочинского фестиваля классической музыки, который с 20 по 28 августа будет проходить в южной столице России. На разных концертных площадках города запланированы выступления ведущих артистов оперы и балета из Большого и Мариинского театров, Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, Новой оперы, а также вокальные мастер-классы от мастеров оперной сцены.

Организатором фестиваля выступает фонд поддержки классического музыкального искусства F. E.S. Его миссией является не только поддержка оперного искусства, но и просвещение, продвижение великих традиций классического музыкального наследия. Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив. Его глава Роман Карманов подчеркнул уникальный формат фестиваля — все его события будут впоследствии отражены в документальной ленте, которую продемонстрируют на экранах страны.

Новаторство данной версии одной из самых популярных опер в мире в использовании новейших сценических решений, которые позволят зрителю увидеть действие неведомое и невидимое из зрительного зала. Благодаря работе видеооператоров, находящихся на сцене на протяжении всего спектакля и введенных в него в качестве героев, появится возможность увидеть артистов, их мимику, оттенки эмоций в максимальном приближении на мультимедийных экранах, расположенных по краям сцены, и принимающих прямую трансляцию записи.

По словам режиссера спектакля Ильи Устьянцева (режиссер, хореограф Мариинского театра, лауреат множества премий и педагог):

"Благодаря такой интеграции, спектакль станет переплетением внешнего взгляда на происходящее и внутренним наблюдением за каждой деталью, сценой, эмоцией. Он позволит зрителю почувствовать атмосферу стихии чувств и взлететь вместе с героями на высоту рока судьбы".

Природный горный ландшафт станет естественной декорацией спектакля, в котором будут задействованы молодые оперные певцы. Для участия в постановке им пришлось пройти строгий отбор. Однако, для них это будет отличная возможность не только провести время в Сочи, но и пройти мастер-классы и участвовать в постановке "Кармен" вместе с ведущими исполнителями оперной сцены. За музыкальное сопровождение отвечает Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя Алексея Асланова.

 

Художественный руководитель Сочинского симфонического оркестра Алексей Асланов

На сцене парка Лайзо курорта "Роза Хутор" пройдет и финальное мероприятие I Сочинского фестиваля классической музыки — опера-гала, в котором примут участие признанные оперные и балетные звезды. Среди них:

  • солистка оперной труппы Большого театра, заслуженная артистка России Агунда Кулаева;
  • солист оперной труппы Мариинского театра Сергей Скороходов;
  • заслуженный артист Азербайджанской Республики Азер Заде;
  • солист Московского театра Новая опера им. Е. В. Колобова и заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания Алексей Татаринцев

и другие звезды мирового уровня.

Расписание I Cочинского фестиваля классической музыки на курорте "Роза Хутор":

26 августа

Премьера оперы Ж. Бизе "Кармен"
Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
Начало в 18:30

27 августа

Премьера оперы Ж. Бизе "Кармен"
Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
Начало в 18:30

28 августа

  1. К. Орф сценическая кантата "Кармина Бурана"
    Начало в 17:00
  2. Закрытие Фестиваля. Опера гала
    Площадка: Open-air, Парк "Лайзо", Роза Хутор
    Начало в 21:00

Приобрести билеты можно на сайтах фестиваля и концертного зала "Роза Холл".

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Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Сергей Каргашин
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