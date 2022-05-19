Мировые шедевры камерной музыки прозвучат в малом зале "Зарядье"

31 мая 2022 года в самом центре Москвы состоится особенный концерт: в этот вечер в малом зале "Зарядье" прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано и виолончели.

Афиша концерта камерной музыки в "Зарядье"

На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты:

флейтист Николай Попов,

виолончелистка Наталья Савинова

и пианист Виктор Ямпольский,

чтобы исполнить шедевры И. С. Баха, Ф. Шуберта и К. М. фон Вебера.

На концерте прозвучат произведения, которые вошли в "сокровищницу" камерного репертуара. Это сонаты Баха для флейты и фортепиано си минор, для виолончели и фортепиано соль минор, интродукция и вариации Шуберта на тему песни "Засохшие Цветы" из цикла "Прекрасная Мельничиха". Также музыканты исполнят трио Вебера для флейты, виолончели и фортепиано соль минор.

Виктор Ямпольский, Наталья Савинова, Николай Попов

"Каждое сочинение — это вершина камерной музыкальной литературы, — рассказывает участник концерта, пианист Виктор Ямпольский‌. — Мы часто играем в этом составе настоящих единомышленников. Публику ждут незабываемые музыкальные переживания, связанные с евангельскими образами в сонатах Баха, неразделенной любви и одиночества в музыке Шуберта и поэтической пасторали трио Вебера".

Начало концерта в 19:00.

Адрес: Москва, ул. Варварка, 6, стр. 4.

Билеты по ссылке