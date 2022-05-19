Мировые шедевры камерной музыки прозвучат в малом зале "Зарядье"

31 мая 2022 года в самом центре Москвы состоится особенный концерт: в этот вечер в малом зале "Зарядье" прозвучит камерная музыка немецких композиторов для флейты, фортепиано и виолончели.
На сцену выйдут известные, полюбившиеся публике музыканты:
чтобы исполнить шедевры И. С. Баха, Ф. Шуберта и К. М. фон Вебера.
На концерте прозвучат произведения, которые вошли в "сокровищницу" камерного репертуара. Это сонаты Баха для флейты и фортепиано си минор, для виолончели и фортепиано соль минор, интродукция и вариации Шуберта на тему песни "Засохшие Цветы" из цикла "Прекрасная Мельничиха". Также музыканты исполнят трио Вебера для флейты, виолончели и фортепиано соль минор.
"Каждое сочинение — это вершина камерной музыкальной литературы, — рассказывает участник концерта, пианист Виктор Ямпольский. — Мы часто играем в этом составе настоящих единомышленников. Публику ждут незабываемые музыкальные переживания, связанные с евангельскими образами в сонатах Баха, неразделенной любви и одиночества в музыке Шуберта и поэтической пасторали трио Вебера".
Начало концерта в 19:00.
Адрес: Москва, ул. Варварка, 6, стр. 4.
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