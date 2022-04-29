Депутат Бурлаков попросил сбежавших из РФ звёзд "не делать из себя политологов"

Депутат Госдумы Сергей Бурлаков посоветовал звёздам, уехавшим из России, не делать из себя великих политологов и не разбрасываться громкими фразами, ведь понятно, что они прежде всего думают о своих собственных интересах.

Депутат напомнил, что эти артисты первым делом кинулись спасать свои капиталы за границей. А теперь они пытаются доказать, что для них главное — мир и добро.

"Не понимаю, почему артисты, побежавшие спасать свои сбережения и недвижимость за границу, возомнили себя великими политологами. Они за мир и добро, а вся Россия будто бы против этого. Эстрадным деятелям не мешало бы погрузиться в суть вопроса, изучить причины спецоперации, а не разбрасываться высокопарными фразами, чтобы прикрыть свои меркантильные интересы", — сказал Бурлаков в беседе с РИА Новости.

Особенно досталось от депутата шоумену Максиму Галкину, который вместе со своей супругой Аллой Пугачёвой после начала спецоперации уехал в Израиль и периодически записывает для своих поклонников видеообращения оттуда.

Бурлаков уверен, что в свете последних событий Галкина теперь невозможно представить в России, потому что "люди, в душу которых своими высказываниями плюнул Максим", его точно не примут обратно и не придут на его выступления.