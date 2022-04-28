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Автор Юлиана Смирнова

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Шоу-бизнес

Сбежавшие из России звёзды отечественного шоу-бизнеса жалуются на жизнь за рубежом.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. После этого некоторые отечественные звёзды шоу-бизнеса поспешили уехать из России. Однако и там у них, как оказалось, не всё так хорошо. Жизнь за границей оказалась дорогой и трудной, да и условия там не те, к которым привыкли артисты в РФ.

Актёр Алексей Панин уже давно живёт в Испании. Недавно он пожаловался, что на родине корриды и фламенко его актёрский талант оказался не нужен.

"Испания — это не Америка, кино здесь не снимают в таких объемах, и русские артисты здесь не нужны, тем более я не знаю языка", — рассказал Панин.

Певица Наталья Ветлицкая также выбрала тёплую Испанию. Однако артистка жалуется, что без вакцинации невозможно устроиться на работу.

"В Европе вакцинация уже начинает носить принудительный характер: не вакцинирован — у тебя нет работы, нет права на передвижение, а значит нет средств к существованию и в принципе тебя уже нет", — призналась Ветлицкая.

Музыкант Андрей Макаревич пожаловался на израильское здравоохранения. Макаревич рассказал, что после обследования в больнице с него взяли крупную сумму денег.

Певец Никита Пресняков рассказал о жизни в США. По его словам, по улицам ходит много сумасшедших, которые могут начать биться головой о стену, а потом раздеться и убежать. Также Пресняков отметил, что на улицах стало очень грязно.

"Там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего <…>. Плюс везде так много мусора. Когда я там учился, так не было. Сейчас ты не можешь пройти по переулку, потому что он весь в гигантских черных мусорных пакетах", — рассказал Пресняков.

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Автор: Юлиана Смирнова
Темы алексей панин андрей макаревич
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