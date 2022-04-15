В Музее Победы пройдёт выставка, посвящённая украинскому нацизму

Выставка под названием "Обыкновенный нацизм", рассказывающая об истории появления и развития украинского нацизма, будет открыта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве с 19 апреля. Как рассказали агентству ТАСС в пресс-службе музея, многие экспонаты будут выставлены на публику впервые за всю историю.

В сообщении пресс-службы говорится, что материалы покажут неразрывную связь ОУН — Организации украинских националистов (организация запрещена в РФ), которая принимала участие в убийстве мирного населения в годы Великой Отечественной войны, с современной идеологией националистических партий и организаций Украины, которые взяли пример с нацистской Германии.

Всего экспозиция состоит из более чем ста предметов. Центральной её частью станет инсталляция, посвящённая погибшим в Донбассе детям.