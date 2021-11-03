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Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ

Культура

Участница шоу "Уральские пельмени" Ксения Корнева высказала своё мнение по поводу популярного шоу "Игра", которое показывает канал ТНТ, и сравнила его с КВН.

Участница "Уральских пельменей" высказалась по поводу КВН и шоу "Игра" на ТНТ

По мнению актрисы, которое она озвучила изданию E1, проекты "Игра" на ТНТ и КВН действительно очень похожи:

"Да это тот же КВН на самом деле. Ничего не изменилось. Разрекламировано было так, что это будет что-то невероятное. Я ходила на съёмки фестиваля и не могла понять, что там будет невероятного".

Ксения Корнева отметила преимущества проекта "Игра" в виде хорошего ведущего и красивых декораций. Кроме этого, по мнению актрисы, других различий между КВН и шоу "Игра" она не видит:

"Может быть, шутки стали более резкими, но при всём при этом общая канва не поменялась совсем".

Артистка сказала, что ей одинаково интересно смотреть и "Игру", и КВН. По её мнению, каждый зритель может выбрать тот вариант, который ему ближе.

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ИГРА: премьерный выпуск - фестиваль
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Сергей Каргашин
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