"Дом" Е.Гришковца в Школе современной пьесы

2 ноября на основной сцене театра "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон.

Вы когда-нибудь просили у друзей денег в долг? Что вы хотели купить?

Главный герой Игорь хочет купить дом. Он работает врачом, у него есть любящая жена и дети, его окружают верные друзья… По крайней мере он так думал до тех пор, пока не решился попросить друзей о помощи в покупке дома.

Столкнувшись в неожиданными трудностями в воплощении мечты, Игорь начинает сомневаться в своих желаниях. Жена поддерживает его, друзья пытаются отговорить от покупки дома и отказываются помогать, дети скептически воспринимают его стремления.

Это спектакль о дружбе, о семейных ценностях и о том, как трудно порой исполнить даже самую бытовую мечту.