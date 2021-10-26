2 ноября на основной сцене театра "Школа современной пьесы" пройдет спектакль "Дом" по пьесе Евгения Гришковца и Анны Матисон.
Вы когда-нибудь просили у друзей денег в долг? Что вы хотели купить?
Главный герой Игорь хочет купить дом. Он работает врачом, у него есть любящая жена и дети, его окружают верные друзья… По крайней мере он так думал до тех пор, пока не решился попросить друзей о помощи в покупке дома.
Столкнувшись в неожиданными трудностями в воплощении мечты, Игорь начинает сомневаться в своих желаниях. Жена поддерживает его, друзья пытаются отговорить от покупки дома и отказываются помогать, дети скептически воспринимают его стремления.
Это спектакль о дружбе, о семейных ценностях и о том, как трудно порой исполнить даже самую бытовую мечту.
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