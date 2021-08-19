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"Это не искусство": в Госдуме оценили памятник комку глины в Москве

Культура

Установленную в Москве скульптуру швейцарского художника Урса Фишера "Большая глина №4" нельзя считает произведением искусства, заявила URA. RU первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Это не искусство": в Госдуме оценили памятник комку глины в Москве

"Я считаю, что это не искусство. Искусство — это, прежде всего, мастерство. А какое мастерство в этой куче — непонятно", — сказала депутат.

Елена Драпеко затруднилась предположить, чем можно было бы заменить установленную в центре столицы копию комка глины высотой около 12 метров. Депутат заявила, что этим вопросом должны заниматься архитекторы и скульпторы.

Вместе с тем парламентарий не согласилась с жителями столицы, предлагающими убрать творение швейцарского художника.

"Пусть постоит. Нам от этого не убудет", — сказала Елена Драпеко.

По её мнению, появление подобных объектов позволяет отслеживать развитие художественной мысли в мире.

Напомним, появление в Москве скульптуры Урса Фишера вызвало бурное обсуждение в соцсетях, участниками которого стали и звёзды шоу-бизнеса. Например, артист Максим Галкин сравнил этот арт-объект с экскрементами. После этого телеведущая Ксения Собчак заявила о "дремучем сознании" юмориста и других критиков скульптуры.

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