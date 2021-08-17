"Болото" с "фекалиями" раскололо москвичей: нужен ли столице арт-объект

Москвичи в недоумении — видимо, совсем все тяжко в нашем королевстве, раз было решено побаловаться современным провокационным искусством. Как только на Болотной набережной Москвы установили скульптуру "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера, тут же москвичи позабыли о грядущих выборах и переключились на их попранную невинность.

В соцсетях стали бурно обсуждать, а нужно ли столице это алюминиевое 12-метровое чудо, которое прозвали негласно памятником дер…му.

Архитектор и директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Ирина Ирбитская уверена, что столице нужно все, как и любому городу. Важно, чтобы творческая жизнь бурлила. Но вот должно ли пугать изваяние местных жителей, это вопрос скорее философский. Ведь настоящее искусство и должно по идее провоцировать.

Ирина Ирбитская уверена, что город — это система, в которой должна быть умеренная толерантность. И город не живет, если в нем одно запрещается, другое разрешается.

Установка скульптуры стала большим поводом для москвичей завязать дискуссию, хотя не все из них интересуются искусством. Так что главная цель этого арт-объекта — провоцировать и удивлять — достигнута.

Почему скульптура "Большая глина" должна радовать москвичей

Художник Константин Мирошник посетовал, что Москву наводнили скульптуры, выполненные дилетантами. Они хотят быть скульптурами, художниками, но не учатся этому. А просто назначают сами себя на роль творца. Тем более если есть деньги на это. Ведь бронза, из которой делается скульптура, стоит дорого.

Скульптура, установленная на Болотной набережной, должна порадовать москвичей, считает художник, ведь ее сравнивают с кучей фекалий.

"Если скульптура, как и любой вид искусства, останавливает людей, заставляет о чем-то думать, поговорить и так далее, то это уже интересно. Если мимо работы проходят равнодушно… Эта работа на самом деле не так плоха, как кажется. Она цельная, хотя я не знаю, что она обозначает. То, что люди останавливаются и смотрят, это победа скульптура и тех, кто это установил. Я надеюсь, скульптур учился где-то. Я бы этого скульптура пригласил на выставку скульптур Матвеева. Был такой скульптур, который делал маленькие формы. Возможно, эта работа отвечает нагромождению информации, которая сваливается на современного человека. Я так думаю, что это может быть символ всяких новостей, которые ежедневно падают к нам на голову, и мы все это читаем и быстро забываем. На следующий день это уже не помним. Может быть, скульптур об этом думал, что остановитесь, задумайтесь, ребята", — отмечает художник.

Россияне привыкли к реализму. А эта скульптура вызывает любопытство не уродца, а еще чего-то. Константин Мирошник подчеркивает, что стоит быть внимательнее. Ведь обругать очень легко, а надо понять, что имел в виду скульптор. Возможно, предположил Мирошник, автор имел в виду развал СССР, который продолжается до сих пор. И эта скульптура — символ краха советского государства.

Так что же скульптор хотел нам сказать?

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