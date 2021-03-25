Половина россиян хотела бы видеть детей работниками культуры

Почти половина опрошенных ВЦИОМ россиян хотела бы видеть своих детей или внуков работающими в сфере культуры или имеющих творческую профессию. Вариант "скорее да" выбрали 34%, а "однозначно" — 11%.

Но примерно столько же и не хотели бы своим чадам такой участи. Чаще всего видеть детей приверженных творчеству хотели бы люди 25-34 лет — 54%.

Также более трети жителей страны полагают, что культурная жизнь стала более интересной за последние годы, однако большинство (61%) не согласны с таким утверждением. Более всего довольны "культурным ростом" в Москве и Санкт-Петербурге.

Самой востребованной "творческой" профессией россияне считают музыкантов, в том числе педагогов, а также учителей танцев. За них голосовали 10%. Артистов поддержали 7%. Больше всего россияне гордятся (по 8%) таким деятелями культуры, как пианист Денис Мацуев, дирижер Валерий Гергиев и композитор Петр Чайковский.

25 марта Россия отметила День работника культуры. Ранее были названы лауреаты премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год.