Все, что вы думали о "Горе от ума", но боялись сказать...
30 марта 2021 года в Школе современной пьесы покажут спектакль "Русское горе…от ума". Это игра с хрестоматийной комедией Александра Грибоедова в жанре ироничного мюзикла для драматических артистов.
"Школа современной пьесы" имеет дело с живыми авторами драматургических произведений. Но иногда нашим артистам так хочется окунуться в проверенные временем тексты и сюжеты! И тогда мы берем классическую пьесу и создаем на ее основе оригинальную музыкальную версию. Именно так мы поступили с великой комедией Грибоедова, которую изучают в школе", — рассказывает художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз.
Авторы — драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин и режиссер Иосиф Райхельгауз прочитали пьесу, написанную 200 лет назад, и взглянули на нее глазами наших современников.
"Это оказалось несложно: социальный пафос, протест, неприятие оппозиционеров, торжество конъюнктурщиков и карьеристов — все это про наш сегодняшний день. А с другой стороны — любовь, измена, ревность, предательство — история вечная и всегда актуальная", — добавляет Райхельгауз.
Полные юмора тексты органично разбавляют некоторую архаику грибоедовского стиха. Музыка Сергея Никитина — мелодичная и легко запоминающаяся, прекрасно сочетается с пластикой и танцами в постановке Светланы Кузяниной.
Художник Алексей Трегубов поместил героев комедии в так называемый "черный кабинет". Персонажи в черно-белых костюмах возникают из темноты: вот рука Молчалина вдруг зажила отдельной жизнью, вот возникли лица Софьи и Лизы, а вот скачет на игрушечной лошадке Чацкий — его нетрудно узнать по цилиндру.
Спектакль рассчитан на подростковую и молодежную аудиторию, которая готова взглянуть на школьную программу в новом для себя ракурсе.
"Персонажи "Русского горя… от ума" мало похожи на хрестоматийных героев Грибоедова в трактовке скучной училки из средней школы. Мне хотелось, чтобы зрители встретились с ними заново. Те, кто помнят комедию почти наизусть, пожалуй, слегка удивятся. Тех же, кто весьма приблизительно представляет, кто это там вопрошал: "А судьи кто?", а после так истошно зазывал: "Карету мне, карету!", ждет открытие: Грибоедов — это актуально", — добавляет режиссер.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.