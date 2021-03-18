"Русское горе... от ума" в ШСП – оригинальная версия комедии Грибоедова

Все, что вы думали о "Горе от ума", но боялись сказать...

30 марта 2021 года в Школе современной пьесы покажут спектакль "Русское горе…от ума". Это игра с хрестоматийной комедией Александра Грибоедова в жанре ироничного мюзикла для драматических артистов.

"Школа современной пьесы" имеет дело с живыми авторами драматургических произведений. Но иногда нашим артистам так хочется окунуться в проверенные временем тексты и сюжеты! И тогда мы берем классическую пьесу и создаем на ее основе оригинальную музыкальную версию. Именно так мы поступили с великой комедией Грибоедова, которую изучают в школе", — рассказывает художественный руководитель Школы современной пьесы Иосиф Райхельгауз.

Авторы — драматург Вадим Жук, композитор Сергей Никитин и режиссер Иосиф Райхельгауз прочитали пьесу, написанную 200 лет назад, и взглянули на нее глазами наших современников.

"Это оказалось несложно: социальный пафос, протест, неприятие оппозиционеров, торжество конъюнктурщиков и карьеристов — все это про наш сегодняшний день. А с другой стороны — любовь, измена, ревность, предательство — история вечная и всегда актуальная", — добавляет Райхельгауз.

Полные юмора тексты органично разбавляют некоторую архаику грибоедовского стиха. Музыка Сергея Никитина — мелодичная и легко запоминающаяся, прекрасно сочетается с пластикой и танцами в постановке Светланы Кузяниной.

Художник Алексей Трегубов поместил героев комедии в так называемый "черный кабинет". Персонажи в черно-белых костюмах возникают из темноты: вот рука Молчалина вдруг зажила отдельной жизнью, вот возникли лица Софьи и Лизы, а вот скачет на игрушечной лошадке Чацкий — его нетрудно узнать по цилиндру.

Спектакль рассчитан на подростковую и молодежную аудиторию, которая готова взглянуть на школьную программу в новом для себя ракурсе.

"Персонажи "Русского горя… от ума" мало похожи на хрестоматийных героев Грибоедова в трактовке скучной училки из средней школы. Мне хотелось, чтобы зрители встретились с ними заново. Те, кто помнят комедию почти наизусть, пожалуй, слегка удивятся. Тех же, кто весьма приблизительно представляет, кто это там вопрошал: "А судьи кто?", а после так истошно зазывал: "Карету мне, карету!", ждет открытие: Грибоедов — это актуально", — добавляет режиссер.