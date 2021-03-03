В Великобритании нашли полотно, возможно, принадлежащее Тициану

Картина со сценой Тайной вечери, 110 лет провисевшей в приходской церкви английского городка Ледбери, может иметь авторство Тициана. Так заявил искусствовед, реставратор Рональд Мур, совершенно случайно заметивший полотно во время своей работы.

"Изображение находилось на высоте примерно трех метров. Поэтому его невозможно было увидеть, если не встать на лестницу", — приводит словам Мура Daily Mail.

Он исследовал полотно более трех лет. По его словам, лицо одного из апостолов напоминает портрет Тициана в молодости. Это подтвердило использование компьютерной программы для распознавания лиц. А после того, как Мур удалил тончайший слой бесцветного лака, обнаружил, что на картине скрыта подпись живописца.

Кроме того, Мур нашел письмо от предыдущего владельца полотна Джона Скиппе, коллекционера. Тот пишет, что приобрел "наиболее хорошо сохранившуюся работу Тициана" в венецианском монастыре.

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