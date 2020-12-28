Борис Грачевский проведёт Новый год в больнице

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский попал в больницу с коронавирусом.

Сейчас он находится в Городской клинической больницу №52.

"Я в больнице №52. Новый год проведу здесь, лечусь", — сообщил Грачевский РИА "Новости".

Ранее Грачевский уже сообщал, что заболел коронавирусом, однако он проходил лечение дома и якобы шёл на поправку.