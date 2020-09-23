Группа депутатов Госдумы во главе с Петром Толстым предложила запретить телеканалам проматывать титры фильмов.
По мнению парламентариев, это восстановит уважение к труду кинематографистов.
"Как для создателей фильма, так и для телезрителей очевидно, что доход от лишнего рекламного ролика, рейтинг канала и доля аудитории ценятся гораздо выше, нежели труд коллектива, вложившего силы, время и дарования в произведение киноискусства", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.