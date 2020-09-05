Генеральный директор Большого театра Владимир Урин дал комментарии по поводу дальнейшей работы театра с Пласидо Доминго. Руководитель сказал, что нет причин прерывать сотрудничество с одиозным итальянским тенором. Скандал с женщинами, которые подали в суд на Доминго, также ни на что не повлияет.

"У нас есть своя позиция четкая с точки зрения того, что мы здесь ничего не нарушаем. Просто у нас взгляды иногда на какие-то вещи расходятся. Я не хотел сейчас вдаваться в дискуссию по этому поводу. Я верен, что подобный случай должен быть доказан в суде не через 30 лет, а когда это случилось", — сказал Урин.

"Если у Большого театра сегодня есть такая возможность сотрудничества с этим великим музыкантом и доставить удовольствие не только зрителям, но и нам от этого общения, то мы никогда от этого не откажемся", — заключил гендиректор.