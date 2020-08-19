На Преображение Господня 20 лет назад освятили Храм Христа Спасителя

20-летний юбилей строительства храма Христа Спасителя отмечается сегодня 19 августа. В тот же день храм освятил Патриарх Московский и Всея Руси Алексий.

"От имени всей полноты Русской православной церкви хочу сказать большое спасибо за то, что создано трудами, подвигом наших строителей", — транслировал слова предстоятеля РПЦ Алексий Второй 19 августа 2000 года телеканал МИР24.

Этот храм был возведен по проекту архитектора Константина Тона в память об изгнании наполеоновской армии из России. Его строительство продолжалось почти 44 года: заложен он был в 1839 году, а освящен в 1883-м.