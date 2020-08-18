Известный поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой в возрасте 84 лет.
Его тело обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там Пастернак проходил лечение. Пока подробности смерти неизвестны.
Поэт использовал псевдоним Борис Пургалин, чтобы его не путали с именитым родственником Борисом Пастернаком, получившим Нобелевскую премию по литературе.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.