Сценарист и поэт Борис Пастернак покончил с собой

Известный поэт и сценарист Борис Пастернак покончил с собой в возрасте 84 лет.

Его тело обнаружили на территории Федерального научно-клинического центра ФМБА на Ореховом бульваре. Там Пастернак проходил лечение. Пока подробности смерти неизвестны.

Поэт использовал псевдоним Борис Пургалин, чтобы его не путали с именитым родственником Борисом Пастернаком, получившим Нобелевскую премию по литературе.