На Венецианском фестивале Россию представит фильм Кончаловского

На 77-ом Венецианском кинофестивале Россию представит новый фильм режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи", премьера которого на родине состоится осенью 2020 года.

Об этом сообщил о время онлайн пресс-конференции Альберто Барбера, худрук старейшего в мире фестиваля кино.

"В этом году к нам снова возвращается Кончаловский. Мы все еще помним и его "Дом дураков", и "Рай", которые ранее были отмечены жюри фестиваля", — сказал он.

Сюжет картины, главную роль в которой сыграла Юлия Высоцкая, разворачивается вокруг забастовки рабочих электровозоремонтного завода в Новочеркасске в 1962 году.