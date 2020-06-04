Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок заявил о необходимости монетизировать онлайн-показы спектаклей для решения проблем с авторскими правами.

"Проблема авторских прав — она не решена на сегодняшний день. Ни один театр, мы не имеем права показывать ни один спектакль… Нам в дальнейшем нужно думать о… монетизации этой истории. Сейчас понятно — мы делаем это все бесплатно, но в дальнейшем… Наш театр это уже делает у себя на сайте: у нас есть онлайн-трансляции наших всех спектаклей, то есть когда идет спектакль в Москве, любой зритель может у нас на сайте приобрести пин-код за очень символические деньги — это 300 рублей — и получить возможность просмотра спектакля онлайн с трех видеокамер, которые стационарно установлены в зале театра, в течение 24 часов… У нас огромная страна с различными часовыми поясами и, мне кажется, если мы хотим эту историю онлайн-показа развивать, она все равно должна постепенно переходить в какую-то монетизацию", — сказал Крок.