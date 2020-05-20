Основательница московского драмтеатра "Человек" умерла в 92 года

На 93-м году своей жизни скончалась основательница московского драматического театра "Человек" и заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителей театра.

По информации представителя, дата и место проведения похоронной церемонии пока неизвестны.

В последние годы своей жизни Людмила Рошкован была заслуженным президентом театра "Человек".