На 93-м году своей жизни скончалась основательница московского драматического театра "Человек" и заслуженный деятель искусств России Людмила Рошкован. Об этом сообщает агентство РИА "Новости" со ссылкой на представителей театра.
По информации представителя, дата и место проведения похоронной церемонии пока неизвестны.
В последние годы своей жизни Людмила Рошкован была заслуженным президентом театра "Человек".
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