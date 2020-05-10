Международный кинофестиваль в Каннах, проведение которого было запланировано на 12 - 24 мая 2020 году не состоится по причине пандемии коронавируса.
Об этом сегодня официально объявил оргкомитет.
"Переноса сроков проведения на конец июня - июль тоже не будет, - объявили организаторы. - все фильмы, отобранные для фестиваля, будут показаны осенью на кинофестивалях в Сан-Себастьяне, Торонто,Венеции,Ангулеме, Нью-Йорке...
Сейчас, как сообщает издание Variety со ссылкой на Тьерри Фремо, директора фестиваля, оргкомитет "формирует список кинолент, прокат которых намечен в период с лета 2020-го по весну 2021-го".
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