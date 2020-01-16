Вчера, 15 января, президент России Владимир Путин поздравил актера Василия Ланового с днем рождения. Знаменитому артисту театра и кино стукнуло 86 лет.
Как говорится на интернет-ресурсе Кремля, глава государства подчеркнул востребованность Ланового в общественной деятельности, нацеленной на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и патриотическое воспитание молодых людей.
"Зрители высоко ценят Вас за талант и искреннюю верность родному Вахтанговскому театру", — подчеркнул Владимир Путин и пожелал артисту сохранять бодрый дух, здоровье и дальнейших успехов в творчестве.
Напомним, в апреле прошлого года актеру театра и кино Василию Лановому присвоили почетное звание Героя Труда.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.