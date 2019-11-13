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Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" покажут в Кремле

Культура » Музыка

Давняя европейская традиция — встречать Новый год и Рождество под музыку Иоганна Штрауса, вдохновила Симфонический оркестр "Concord Orchestra" на создание ежегодного шоу в канун Нового года. Музыка Штрауса так прекрасна и гармонична, что ее хочется слушать снова и снова. Убедиться в этом вам поможет Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". Это потрясающее событие, наполненное роскошной музыкой короля вальса и волшебными танцами. Вальсы венского композитора многие считают эталоном танцевальной музыки, которые исполняют на новогодних балах во всем мире.

28 декабря 2019 года в 21:00 Симфонический оркестр "Concord Orchestra" приглашает Вас на свое ежегодное Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса". По традиции Новогоднее шоу пройдет в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

В новой программе новогоднего шоу прозвучат самые популярные вальсы, а также редкие и ранее не исполняемые польки и марши: вальс "Там, где цветут лимоны", вальс "Вино, женщины, песни", полька "Бандитский галоп", Персидский Марш, полька "Поезд удовольствий", вальс "Деревенские ласточки из Австрии", "Императорский вальс", "Весенние голоса", "На прекрасном голубом Дунае" и, конечно же, всемирно известный вальс "Сказки Венского леса". Исполнение знаменитого "Марша Радецкого" завершает программу. При исполнении этого произведения публика по традиции отбивает такт, а дирижер обращается к ней лицом и дирижирует этими аплодисментами.

В программе принимают участие Симфонический оркестр "Concord Orchestra" под управлением художественного руководителя и главного дирижера Fabio Pirola  (Италия) и Лариса Елина, солистка Мариинского театра. Истинным украшением Новогоднего шоу станет выступление танцоров — призеров России по бальным танцам. Хореограф-постановщик Артем Майоров. Поклонники знаменитого венского композитора смогут насладиться не только великолепием вальсов в исполнении известного оркестра, но и бальными танцами лучших танцевальных пар России.

Ежегодное новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" станет самым ярким событием в Пушкине в канун Нового года. 

Стало уже хорошей традицией приходить на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" в праздничных нарядах. В этот раз для всех зрителей в белоснежных нарядах приготовлены специальные новогодние подарки! Ваш праздничный наряд может содержать белый цвет — белое платье, белая блуза или белые туфли. Все это создаст незабываемую атмосферу единения тысяч красивых людей в праздничных белоснежных нарядах!

Билеты на Новогоднее шоу "Белоснежный бал Иоганна Штрауса" можно преподнести в качестве новогоднего подарка, который поможет Вам рассказать о своих чувствах дорогому человеку!

Участники:

Симфонический оркестр "CONCORD ORCHESTRA"

Художественный руководитель и главный дирижер Fabio PIROLA (Италия)

Хореограф-постановщик Артем Майоров

Танцоры — призеры России по бальным танцам

Лариса Елина, солистка Мариинского театра

Темы concord orchestra новогоднее шоу шоу белоснежный бал иоганна штрауса государственный кремлевский дворец
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