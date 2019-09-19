Американская метал-группа Metallica признана коллективом, заработавшим рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные туры.
Об этом сообщает английский музыкальный журнал New Musical Express.
На публикацию в NME обращает внимание агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, с 1982 года Metallica заработала порядка 1,5 миллиарда долларов от продажи билетов.
В рейтинге коллективов, заработавших рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные туры, Metallica обгоняет не менее популярных "стариков" рок-музыки — Guns N' Roses и AC/DC.
Примечательно, что американская метал-группа посетила 48 стран на всех 7 континентах — в том числе и Антарктику, сообщает New Musical Express.
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