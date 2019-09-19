Группа Metallica с 1982 года заработала на продажах билетов $1,5 млрд

Американская метал-группа Metallica признана коллективом, заработавшим рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные туры.

Об этом сообщает английский музыкальный журнал New Musical Express.

На публикацию в NME обращает внимание агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, с 1982 года Metallica заработала порядка 1,5 миллиарда долларов от продажи билетов.

В рейтинге коллективов, заработавших рекордную сумму от продажи билетов на гастрольные туры, Metallica обгоняет не менее популярных "стариков" рок-музыки — Guns N' Roses и AC/DC.

Примечательно, что американская метал-группа посетила 48 стран на всех 7 континентах — в том числе и Антарктику, сообщает New Musical Express.