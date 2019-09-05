Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей

Экс-участник The Beatles Пол Маккартни написал детскую книжку под названием "Hey, Grandude" о дедушке и его четырех внуках.

Название представляет собой игру английских слов "дедушка" ("Grandad") и "чувак" ("dude"), также вспоминается хит The Beatles "Hey, Jude". Словом "Grandude" случайно назвал сэра Пола один из его восьми внуков, и оно понравилось музыканту. Издатели охарактеризовали персонажа как "Мэри Поппинс в наши дни".

Книга продается с 5 сентября, издательство Puffin выпустило ее по цене 12,99 фунта. Автор иллюстраций — канадка Кэтрин Дарст. Кроме этого, существует аудиоверсия с музыкальным сопровождением.

Первая детская книжка Маккартни "Высоко в облаках" была написана в соавторстве и опубликована в 2005 году.

В апреле этого года сообщалось, что фортепиано Джона Леннона продали с аукциона за $575 тыс.

Фото: опиши-мне.рф