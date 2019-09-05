Экс-участник The Beatles Пол Маккартни написал детскую книжку под названием "Hey, Grandude" о дедушке и его четырех внуках.
Название представляет собой игру английских слов "дедушка" ("Grandad") и "чувак" ("dude"), также вспоминается хит The Beatles "Hey, Jude". Словом "Grandude" случайно назвал сэра Пола один из его восьми внуков, и оно понравилось музыканту. Издатели охарактеризовали персонажа как "Мэри Поппинс в наши дни".
Книга продается с 5 сентября, издательство Puffin выпустило ее по цене 12,99 фунта. Автор иллюстраций — канадка Кэтрин Дарст. Кроме этого, существует аудиоверсия с музыкальным сопровождением.
Первая детская книжка Маккартни "Высоко в облаках" была написана в соавторстве и опубликована в 2005 году.
В апреле этого года сообщалось, что фортепиано Джона Леннона продали с аукциона за $575 тыс.
Фото: опиши-мне.рф
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.