Фортепиано Джона Леннона продали за $575 тыс.

Фортепиано, принадлежавшее участнику The Beatles Джону Леннону продано на аукционе в Нью-Джерси. По оценкам экспертов стоимость лота должна была составить до 800 тыс. до 1,2 млн долларов, однако выручить за него удалось лишь 575 тыс.



Дом Джона Леннона ушёл с молотка

Покупателем стал американский коллекционер Джим Ирсэй, владеющий состоянием в 2,7 млрл долларов. В его собрании уже есть гитары Джона Леннона, Ринго Стара и Боба Дилана.

На музыкальном инструменте 1872 года изготовления Леннон писал песни для альбома Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Затем он подарил его одному из друзей.

Фортепиано участник The Beatles приобрел в 1966 году. На инструменте есть табличка с именем Леннона, названиями нескольких песен и датой "1971".