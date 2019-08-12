Создатели фильма "Однажды в... Голливуде" допустили киноляп

Авторы американского фильма "Однажды в... Голливуде" старались полностью воссоздать Лос-Анджелес конца 60-х годов, но допустили одну ошибку.

Зрители фильма заметили, что герой Брэда Питта носит часы Citizen 8118 Bullhead, которые были выпущены в первой половине 1970-х.

Это информацию подтвердили сервисы Worn and Wound и Watch-id, которые специализируются на часах. В остальном зрители остались довольны атмосферой Лос-Анджелеса тех времен.