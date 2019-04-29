Немцы покажут в Каннах фильм о пенсионерке из Забайкалья

Режиссером новой ленты выступила кинематографист Ольга Делан — уроженка города Краснокаменска. Фильм о жительнице забайкальского села Онон-Борзя уже был показан однажды на фестивале в Амстердаме. В центре повествования история жизни 80-летней местной жительницы, известной селянам как Дорочка.



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Документальная лента была снята во время работы над другим проектом Делан "Любовь по-сибирски". Фильм так понравился зрителям, что немецкая кинематографическая организация German Films решилась показать ее на главном фестивале континента. История сибирской Дорочки будет представлять киноискусство Германии в Каннах.

Как рассказывает Ольга, она долго уговаривала героиню своего фильма сняться, но та отвечала отказом. Съемочная группа несколько раз приезжала в село и каждый из них Делан шел к Дорочке. Режиссер была впечатлена историей старушки, которая в 23 годам приняла решение самостоятельно растить двоих сыновей и справилась. Автор сумела найти аргументы и вот, история Дорочки доступна зрителям. Пока только в Европе.

Фото: Википедия

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