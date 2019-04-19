Очередной рассказ Стивена Кинга получит экранизацию

Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" получит экранизацию.
Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.
Так, сообщают авторы материала, экранизацией рассказа именитого писателя займется режиссер и сценарист Росс Пэрри.
Примечательно, что он сам написал сценарную адаптацию произведения Стивена Кинга.
Триллере представит собой историю о том, что случилось с двумя женщинами после роковой остановки на шоссе.
Отметим, что Стивен Кинг опубликовал рассказ "Стоянка" в далеком 2003-м году.
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