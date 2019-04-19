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Очередной рассказ Стивена Кинга получит экранизацию

Культура

Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" получит экранизацию.


Лучшие фильмы снятые по рассказам Стивена Кинга

Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Так, сообщают авторы материала, экранизацией рассказа именитого писателя займется режиссер и сценарист Росс Пэрри.

Примечательно, что он сам написал сценарную адаптацию произведения Стивена Кинга.

Триллере представит собой историю о том, что случилось с двумя женщинами после роковой остановки на шоссе.

Отметим, что Стивен Кинг опубликовал рассказ "Стоянка" в далеком 2003-м году.

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Темы кино Кинг книга фильм рассказ
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