Очередной рассказ Стивена Кинга получит экранизацию

Рассказ Стивена Кинга "Стоянка" получит экранизацию.



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Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

Так, сообщают авторы материала, экранизацией рассказа именитого писателя займется режиссер и сценарист Росс Пэрри.

Примечательно, что он сам написал сценарную адаптацию произведения Стивена Кинга.

Триллере представит собой историю о том, что случилось с двумя женщинами после роковой остановки на шоссе.

Отметим, что Стивен Кинг опубликовал рассказ "Стоянка" в далеком 2003-м году.