Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост битокоина

В среду на криптовалютном рынке произошёл очередной бум — нового исторического максимума достиг курс биткоина:

в 21:00 МСК одна единица криптовалюты продавалась на биржах за $66,3 тысяч.

Что произошло и что будет дальше?

Об этом в беседе с Pravda. Ru рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

По словам экономиста, биткоин — отражение общей экономической тенденции и отражение общей неуверенности на западных рынках. И рост его цены нужно рассматривать в контексте повышения мировых цен на продовольствие, нефть, газ.

То есть, это не биткоин растет и это не нефть дорожает, это слабеют ведущие западные валюты. И криптовалюта — убежище от непонятных и непредсказуемых обстоятельств.

— Биткоин стал столь привлекательным именно потому, что его объем и эмиссия ограничены. Все понимают, что биткоинов будет, например, 21 миллион и все. И эмиссия его прекратится, он будет только сокращаться.

Соответственно, он станет конечным ресурсом, который можно использовать и в расчетах. Таким образом, в условиях, когда существуют нулевые ставки центральных банков, когда деньги фантастически дешевы, куда они должны тратиться? Куда тратить финансовым структурам средства, которые они получают в огромном объеме, начиная с 2020 года? Во что они должны вкладывать?

В криптовалюту, в том числе, в биткоин.

Долго ли "музыке играть"?

— Как долго биткоин еще продержит свои позиции? Или наступит момент, когда он обесценится?

— Для того, чтобы биткоин обесценился, должны быть приняты политические меры: например, запрет на его использование какими-нибудь сильными правительствами и то в агрессивной форме, вплоть до уголовного наказания. Причём даже если вы его используете за пределами этой страны.

То есть, для обесценивания биткоина, его обрушения, понадобятся репрессии. какие-то такие репрессии. Настоящие и сильные.

И здесь выразится сущность криптовалюты:

никакая это на самом деле не валюта, так как она не упирается на главное, что должно быть у денег — они не имеют самостоятельной стоимости.

Биткоин вообще состоит из воздуха. Его даже на бумаге нет. Он электронный.

Нечто подобное в истории было. Давно

Появление криптовалют вообще и биткоина в частности сродни тому, что творилось в средние века, когда каждый город или очень богатый человек чеканили свои деньги. Захотелось — начеканил. И ничего ему за это не было. Наоборот — люди пользовались.

Так и у нас сейчас: нет того, что называется "аппарат насилия". Государство — это такая система, которая обладает именно этим аппаратом принуждения, насилия, исполнения своей воли. Поэтому у нас есть национальные валюты. А биткоин — сродни средневековым деньгам.

Конец у верёвочки есть

И возник он исключительно потому, что никаких репрессий не было обрушено на тех, кто создает такие деньги. Если бы земля под их ногами горела, то им было бы очень сложно создать инструмент, пригодный для спекуляции, никто бы им так активно не торговал. Но поскольку биткоину сопутствует административно-политическая расхлябанность, вообще государству иногда свойственная, но способная очень быстро и легко смениться на гнев и репрессии против той или иной денежной системы.

Как только против него начнется настоящая война, он обрушится, и выяснится, что воздух — это воздух.

И тогда "в плюсе" окажутся те, кто "не повёлся" и вкладывался "по старинке" — в золото и ценные бумаги. Потому что обладающие реальной ценностью товары, продукты более надежны.

Однако если что-то случится с рынком криптовалют, и он пойдет в очередное пике вниз, то нужно приготовиться к тому, что эти деньги хлынут на товарные рынки, поднимут мировые цены на продовольствие, в частности, "подскочат" рис, соя, кукуруза, масло, мясо, молоко сухое и жидкое — все подорожает.

Сейчас в росте биткоина наполовину прячется дьявол глобальной инфляции. Он может оттуда выскочить.

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